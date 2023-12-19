Для этого Запад якобы работал с пятой колонной в РФ, чтобы развалить страну.

Русский диктатор Владимир Путин заявил, что Запад пытался поделить РФ на пять частей. Более того, эту идею якобы открыто обсуждали.

"И саму Россию, как мы знаем, планировали поделить на части... на пять... Они не скрывали этого. Все обсуждалось открыто, открыто обсуждалось", - заявил Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По его "гениальной версии", после развала СССР Запад "самым активным образом начал работать в России" и "растягивать образованные независимые государства". Западные страны якобы "работали с российской пятой колонной, сепаратистами и международными террористическими организациями", пытаясь "развалить" Россию.

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Другие заявления Путина

Как сообщал УНИАН, Путин во время того же выступления заявил, что не откажется от так называемых целей войны против Украины, как и Запад не отказывается"от агрессивных целей в Украине".

"Запад от своей стратегии сдерживания России не отказывается и от своих агрессивных целей на (В - УНИАН) Украине не отказывается. Что ж, И мы от своих целей СВО (войны - УНИАН) отказываться не собираемся", - заявил диктатор.

Кроме того, Путин пожаловался, что Запад "передает противнику разведданные в режиме реального времени, вооружение" и ведет гибридную войну против России. Также он добавил, что активность НАТО резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из США.

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