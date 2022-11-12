Пригожин сейчас явно расширяет свое влияние, полагает эксперт.

Владелец частной военной компании "Вагнера" (ЧВК "Лига") - российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром" президента РФ Владимира Путина, пытается "повесить" вину за развязывание войны против Украины на Федеральную службу безопасности.

В западных СМИ некоторые публикации идут явно по заказу "повара" Путина, например, материал о том, что войну с Украиной начали директор Федеральной службы безопасноси Александр Бортников и секретарь Совбеза РФ, экс-глава ФСБ Николай Патрушев, рассказал писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман в свежем выпуске программы "Аргумент" на УНИАН.

По его словам, на Западе бизнесмен пытается "продать историю" о том, что "с Путиным можно договариваться, что это все плохие ребята из ФСБ развязали эту войну".

"Примерно с 1 сентября Пригожин стал политиком публичным - он стал таким героем, стал ходить с этими звездами героя. Он стал раздавать интервью… Если до этого Пригожин уже обладал каким-то таким… медийным ресурсом, он обладал еще до того, как стал публичной личностью. На него работало какое-то определенное количество людей… У него телеканал, не помню какой…", - сказал эксперт.

Шейтельман добавил, что сейчас Пригожин явно расширяет свое влияние.

"…Какие-то публикации в западной прессе явно по заказу Пригожина идут. Ну, например, публикация о том, что войну развязали Патрушев и… Бортников… это пригожинский вообще нарратив, он пытается снять вину с Путина, он пытается уничтожить Патрушева и ФСБ, это его война. Он пытается на Западе продать историю - Пригожин, что Путин не при делах…", - добавил собеседник.

Роль Евгения Пригожина во время войны РФ против Украины - самые важные новости

Евгений Пригожин лично вербовал заключенных в ряды наемников, чтобы они воевали против украинцев.

СМИ не раз писали, что "повар Путина" конфликтует с Минобороны РФ и обвиняет военное командование в провалах.

В британской разведке отметили, что Пригожин перестал делать вид, что не связан с ЧВК "Вагнера", и пытается повысить свой авторитет.

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что действия Владимира Путина в Украине зависят, в частности, от сил ЧВК.

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