Он был другом и соратником Путина по "питерскому периоду".

В РФ умер первый председатель Госнаркоконтроля и близкий соратник диктатора Владимира Путина Виктор Черкесов. Ему было 72 года.

Как пишут российские СМИ, Черкесов умер в ночь на 9 ноября. Причины смерти неизвестны.

Виктор Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. С 1975 года работал в органах государственной безопасности. В 1998 году стал первым заместителем главы ФСБ, которую тогда возглавлял Владимир Путин. В 2000 году Черкесов входил в предвыборный штаб Путина, а после его избрания стал его уполномоченным представителем в Северо-Западном федеральном округе.

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В 2003 году Путин назначил Черкесова первым директором Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков ( ФСКН ), эту должность он занимал до 2008 года. Затем Черкесов два года руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, а с 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы.

Загадочные смерти в РФ

В РФ в последнее время все чаще случаются странные смерти, в том числе и среди пропагандистов. Недавно в Москве скоропостижно скончался еще один кремлевский пропагандист Дмитрий Литовкин. На момент смерти ему было 50 лет.

Перед этим скоропостижно скончался бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. На момент смерти ему было 77 лет.

Впоследствии в возрасте 68 лет умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Деталей смерти пропагандиста не сообщают.

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