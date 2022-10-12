Старшим офицерам ФСБ России, которых перебросили на временно оккупированные территории Украины, сообщили о маршрутах эвакуации в РФ для них и их семей.
Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.
Отмечается, что временно оккупированные украинские территории уже начали покидать семьи гауляйтеров, руководителей районов и высшего военного руководства.
Видео дня
"В частности, планы по эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы", - говорится в сообщении ЦНС.
Побег захватчиков с оккупированных территорий: что известно
- Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты в Новой Каховке вывозят свои семьи во временно оккупированный Крым. Так, 7 октября колонна из 12 микроавтобусов выбыла до Севастополя.
- Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области: из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов в Луганск.
- В свою очередь, городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что людям, сотрудничавшим с оккупантами на временно захваченных территориях Украины, советуют бежать в Россию.