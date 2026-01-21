Огромный кусок земли опускается под Турцию и меняет ее рельеф, - исследование

Гигантский участок земной коры уходит в мантию под Турцией и меняет ее облик.

В центральной Турции земля медленно проседает, но причина скрыта глубоко под поверхностью. Учёные подтвердили редкий геологический процесс, известный как литосферное "капание", при котором фрагменты нижней части земной коры погружаются в мантию под Конийской впадиной. Исследование, опубликованное в Nature Communications, объясняет, почему эта впадина продолжает углубляться, даже несмотря на общий подъём Центрально-Анатолийского плато.

Как пишет Daily Galaxy, долгое время геологов озадачивал парадокс: всё плато медленно поднимается, а расположенная в его центре Конийская впадина, наоборот, становится глубже. Чтобы понять причину, группа учёных из Университета Торонто изучила процессы, происходящие в недрах региона - и обнаружила неожиданное.

Как кора "стекает" в мантию

Выявленный механизм называют многостадийным литосферным капанием. Он возникает, когда участки нижней литосферы становятся слишком плотными. Под действием силы тяжести они начинают медленно опускаться, со временем отрываются и погружаются в мантию.

Анализ спутниковых данных показал чёткую круговую зону проседания в районе Конийской впадины. Это проседание вызвано процессами на большой глубине. Когда плотный материал уходит вниз, давление в вышележащей коре перераспределяется, и поверхность начинает прогибаться, формируя впадину. После полного отделения тяжёлого фрагмента поверхность может частично "отпружинить" и приподняться.

По словам соавтора исследования Рассела Пискливека, подобные события в регионе происходили неоднократно: первый "капельный" эпизод, вероятно, запустил последующие процессы в других частях Анатолии.

Что происходит под Турцией - мнение ученых

Чтобы подтвердить наличие погружающегося материала, учёные объединили спутниковые наблюдения и сейсмическую томографию. Спутники зафиксировали медленные, но устойчивые изменения рельефа, а сейсмические волны замедлялись в определённых зонах под землёй - признак аномально плотного вещества.

Исследователи обнаружили плотную область в верхней мантии прямо под Конийской впадиной, а также утолщённую кору, что подтверждает гипотезу о литосферном "капании".

Эксперименты в лаборатории

Чтобы наглядно воспроизвести этот процесс, команда создала физические модели Земли в лаборатории, используя силиконовые жидкости и твёрдые частицы. Эти эксперименты показали, как плотные участки начинают провисать, отделяться и погружаться - почти так же, как это происходит под центральной Турцией.

Учёные подчёркивают: такие процессы взаимосвязаны, и один эпизод литосферного капания может запустить целую цепочку глубинных тектонических изменений, формирующих облик планеты на миллионы лет.

