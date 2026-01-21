Волонтеры "Украинской команды" передали машину "скорой помощи" 20 армейскому корпусу. Об этом говорится на фейсбук-странице волонтерского штаба.

"Украинская команда" передала машину "скорой помощи" 20 армейскому корпусу. В состав этого военного формирования вошли бригады, которые защищали Запорожье и Сумщину. А сегодня бьют врага на самых сложных участках фронта в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный, машины "скорой помощи" сейчас очень нужны на фронте, где для сохранения жизни бойцов важна каждая минута.

"На передовой для сохранения жизни важна каждая минута. Поэтому помощь должна быть всегда рядом. Благодаря нашей поддержке бойцы могут быть уверены, что в критический момент помощь приедет мгновенно, спасет жизнь и придаст сил для новых побед", - отметил Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" отправила на передовую более 100 внедорожников, грузовиков, "скорых" и другую автомобильную технику. Также волонтеры передали защитникам более 3700 дронов, почти 200 зарядных станций, десятки систем РЭБ, "Старлинки", сеткометы и многое другое.

