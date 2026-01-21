Компании, связанные с гражданкой РФ Юлией Нейман, получали миллиардные подряды на фортификации для ВСУ, - СМИ

Группа компаний, связанная с гражданкой Российской Федерации Юлией Нейман, которая ранее была женой сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, по данным журналистского расследования, получает миллионные подряды от украинских военных на строительство фортификационных сооружений для Вооруженных Сил Украины.

Как установили журналисты"Главкома" на основе открытых реестров и анализа данных системы YouControl, компании ООО "ПВК Арсенал" и ООО "Харьковские железобетонные конструкции", которые активно получают государственные заказы в 2023–2025 годах, связаны с семьей Нейман-Папуч.

"По официальным данным, в 2023 году на счета "ПВК Арсенал" поступило 1,3 млн грн, а уже в 2024 году – 146,3 млн грн, а прогноз роста дохода по результатам 2025 года просто фантастический +3438,06% – оценивается, что компания получила 5,1 млрд грн доходов. Несмотря на это, компания не имеет собственных производственных мощностей, транспорта или складов. В 2024 году в ней работало только четыре человека, в 2025-м – десять.

Еще несколько лет назад компания работала в убыток, имела незначительный доход (например, 866 тыс. грн за весь 2022-й), не участвовала в серьезных подрядах и т.д. Однако уже с 2024 года компания, не наращивая производственных мощностей или человеческого ресурса, стремительно выросла, увеличив свои доходы в сотни раз", – отмечают авторы расследования.

Согласно материалам расследования, фирмы, которые формально имеют незначительные производственные мощности и минимальное количество работников, резко увеличили объемы доходов после заключения контрактов на строительство инженерных укреплений. По данным аналитической системы, объем поступлений на счет "ПВК Арсенал" в 2024 году вырос с 1,3 млн грн до более 5,1 млрд грн в 2025 году.

Журналисты также обратили внимание на непрозрачные схемы формального переписывания компаний и использования "номинальных" руководителей для сокрытия реального контроля. Часть операций предприятий, выполняющих подряды для оборонных подразделений, осуществляется через неизвестных контрагентов без полноценной налоговой регистрации.

Родственные связи фигурантов с Россией подтверждаются, в частности, наличием гражданства Нейман, а также тем, что ее мать проживает в Нижневартовске (РФ). В кругу близких также фигурирует ее бывший муж – Даниил Гиренко, сотрудник ФСБ, с которым у Нейман есть общий ребенок.

Журналисты приводят примеры существенных наценок на заключенные контракты: например, стоимость отдельных фортификационных сооружений в договорах была в три раза выше рыночной. Это, по мнению экспертов, может свидетельствовать о рисках нецелевого использования бюджетных средств и ставит под сомнение эффективность расходов на оборонные нужды.

Основные клиенты "Арсенала" – воинские части Т0300 в Закарпатье и Т0330 в Сумской области. Обе подчинены Государственной специальной службе транспорта, которая входит в систему Минобороны и отвечает, в частности, за строительство укрытий. В то же время служба фигурирует в ряде скандалов. Журналисты уже установили, что она закупила партию некачественных турникетов, которые не способны спасти жизнь защитников в критический момент.

Не впервые подозрения возникают и в отношении части Т0330. Ранее она оказалась в центре расследования из-за строительства полигона.

"К работам привлекали сомнительные компании с завышенными ценами, а многочисленные судебные дела и уголовные производства командование игнорировало.

Ирония в том, что один из руководителей части сам внесен в реестр коррупционеров НАПК. Речь идет об Александре Позовном", - отмечают авторы.

