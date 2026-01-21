Израиль согласился присоединиться к 'Совету мира' Трампа

Ранее страна не хотела вступать в союз, в котором участвует Турция.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился присоединиться к "Совету мира" для Газы, возглавляемому Дональдом Трампом, изменив свою публичную позицию. Об этом пишет AP.

Отмечается, что это произошло после того, как офис Нетаньяху раскритиковал состав комитета совета, который отвечает за надзор за Газой. Журналисты пишут, что "Совет мира" сначала предполагался как организация из небольшой группы мировых лидеров, которые будут контролировать план прекращения огня в секторе Газа.

Однако впоследствии амбиции Трампа расширились до более масштабной концепции, и он разослал приглашения десяткам стран, намекнув, что вскоре он будет выступать посредником в глобальных конфликтах.

Издание отмечает, что ранее офис Нетаньяху заявлял, что состав исполнительного комитета Газы, в который входит Турция, ключевой региональный конкурент, не был согласован с израильским правительством и противоречил его политике. На фоне этого новое решение Нетаньяху может поставить его в конфликт с некоторыми ультраправыми союзниками в его коалиции.

"Совет мира" Трампа: важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп фактически заявил, что его "Совет мира" может заменить ООН. Он также в очередной раз раскритиковал ООН, заявив, что организация "должна была урегулировать каждую из войн", которые президент США якобы урегулировал.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев был приглашен в "Совет мира". Однако он отметил, что не представляет, как Украина может участвовать в каком-либо совете, где присутствует РФ, которую также пригласили присоединиться к организации.

