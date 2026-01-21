Полякова публично обратилась к Тине Кароль после скандала с песней 'У нас немає світла'

Певицу жестко захейтили в сети.

Украинская певица Оля Полякова публично обратилась к своей коллеге Тине Кароль, которая нарвалась на жесткую критику в сети после выхода новой песни "У нас немає світла та є добро".

В своем Instagram она поддержала артистку, вспомнив одну из своих песен.

"Зроблю музику голосно і стане вже не так холодно..." – слова из моей песни "Танцюю, як в останній раз", вышедшей в 2023 году. Тогда были разрушительные обстрелы и холодные ночи. Мы прошли это тогда, слава Богу и Силам Обороны. Но именно сейчас всем нам адски не хватает одного - простого человеческого тепла. И я сейчас не о батареях, а о том, что внутри нас", - написала Полякова.

Видео дня

Певица призвала всех оставаться людьми.

"Когда вместо поддержки я вижу тонны агрессии друг к другу, становится холодно уже не только извне. Так вот, Тина дает это тепло как может: своей музыкой и своей работой. Она артистка, а не чиновник, и пытается согреть наши души, пока враг хочет нас заморозить. Не нравится песня? Пройдите мимо. Но устраивать массовый психоз - это точно не то, что нам всем нужно сейчас! Мы все это пройдем и станем только сильнее. Главное - оставаться людьми. Тина Кароль, обнимаю! Держим строй!" - добавила Оля Полякова.

Напомним, как писал УНИАН, Тину Кароль захейтили за песню об отсутствии тепла и света.

Вас также могут заинтересовать новости: