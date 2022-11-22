Он подчеркнул, что "русским царям не прощают проигранных войн".

Российский диктатор Владимир Путин все чаще надеется не на собственную армию, а на шаманов, экстрасенсов и астрологов. Это свидетельствует о шаткой его рациональной политике.

Такое мнение высказал во время эфира с Марком Фейгиным советник Офиса президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что "русским царям не прощают проигранных войн".

"Усиление позиций астрологов, черных магов и экстрасенсов в охране Путина свидетельствует о шаткости рациональной политики. Русским царям не прощают проигранных войн. Предчувствие конца разрывает психику и нуждается в надежде. Поскольку военные не могут дать такой надежды, ее приходится искать среди шаманов, астрологов и оккультистов. Так было как у Адольфа Гитлера, так и у Владимира Путина. Только ему это не поможет, как предшественнику", - отметил Арестович.

По его словам, Путин надеется на мистику. Впрочем, Арестович не исключил, что в "штабе кремлевских астрологов сидит украинский герой, который подбирает максимально неудобные даты наступлений".

Арестович подчеркнул, что увеличение влияния астрологов и магов в охране Путина означает растущее внутреннее напряжение в России.

"Армия Суровикина не сработала, чудо-оружие - иранские дроны - не сработало. Сейчас стадия астрологов. Это хорошо. Это напоминает последние месяцы в бункере его последнего предшественника (Гитлера - УНИАН)", - сказал Арестович.

Ситуация во власти РФ: что известно

Ранее сообщалось, что отступление из Херсона стало очень болезненным событием" для "российских элит", к ним пришло понимание того, что война против Украины проиграна.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в Москве готовятся к возможному государственному перевороту. В РФ боятся, что против кремлевской власти будут использованы СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз.

Историк и политический аналитик Валерий Соловей считает, что секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев пока считается наиболее вероятным претендентом на пост президента Российской Федерации.

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