Министр подчеркнул, что единственный способ противодействия российской агрессии на сегодняшний день – это сила.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что прежде чем начинать переговоры с Российской Федерацией, необходимо остановить и разоружить российских оккупантов, а также выгнать их из Украины.

Как он написал в своей колонке для издания Welt о том, почему Бундестагу следует признать Голодомор геноцидом, "половинчатые решения" не остановят геноцид против украинского народа со стороны России.

По словам министра, память о Голодоморе может быть сохранена путем признания этого геноцида Бундестагом. Это также поможет "кристаллизовать политику" Германии и ЕС в отношении нынешней войны России против Украины.

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"Сейчас снова раздаются голоса, которые призывают к диалогу с Путиным. Бесспорно, в демократической традиции диалог является мощнейшим инструментом для достижения консенсуса. [...] Однако диалог не работает, когда с другой стороны стола тирания совершает геноцид. Путинская Россия не ищет решений, она хочет убивать и разрушать", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что единственный способ противодействия российской агрессии на сегодняшний день – это сила.

"Геноцид нельзя остановить половинчатыми решениями, потому что компромисс между жизнью и смертью – это смерть. Это можно остановить только силой. Силой оружия, справедливостью и правдой. Агрессора нужно сначала остановить, разоружить и выгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров", – заявил Кулеба.

Переговоры Украины с РФ: что известно

В Кремле назвали отсутствие света и тепла в городах Украины последствиями действий киевских властей, которые отказываются от переговоров. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия атаковала только те объекты инфраструктуры, которые "прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий подчеркнул, что военные поражения России на фронте усиливают попытки Кремля к ведению переговоров с украинскими властями. При этом он напомнил, что предыдущие переговоры с РФ привели лишь к новой войне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время общения с западными партнерами получал сигналы о том, что президент РФ Владимир Путин хочет прямых переговоров.

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