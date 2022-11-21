Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пока считается наиболее вероятным претендентом на пост президента Российской Федерации.
Как рассказал российский историк и политический аналитик Валерий Соловей в интервью УНИАН, это связано с тем, что он представляет самую влиятельную группу российской элиты - "клан чекистов".
"Не все, но большинство силовых фракций ориентируются на этот клан. Их поддерживает даже часть гражданских фракций, хоть и небольшая. Больше никто не смеет и заикнуться о своих амбициях, потому что понимает - если заикнется, то это будет последнее, что он скажет. Если ты об этом скажешь сегодня, то завтра ты можешь попасть в какое-нибудь странное ДТП. Например, у Стремоусова на теле четыре ножевых раны, но погиб он в результате ДТП", - говорит историк.
По его словам российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на данный момент работает над созданием новой политической партии.
"Я когда-то говорил о том, что есть политический проект, который финансируется и реализуется Пригожиным, но его лицами могут стать Игорь Гиркин и, маловероятно, Александр Дугин. Кстати, Гиркин находится не на фронте, а в тылу на одной из баз "Вагнера" в Ростовской области. На фронт его не пускают, потому что было бы крайне нежелательно, если бы он оказался в плену. А то, что он уже приговоренный, является только достоинством в глазах части российских избирателей. Например, есть член фракции ЛДПР Луговой, который обвиняется в Британии в убийстве Литвиненко. Могу сказать, что он стал членом этой фракции по настоятельной просьбе ФСБ. ФСБ обратилась к Жириновскому с тем, чтобы Лугового включили в избирательный список на проходное место, а за это Жириновскому обеспечивалось ряд преференций. Но Пригожин - это фигура более масштабная, чем Жириновский. Дело в том, что Жириновский - это политик мирного времени, а Пригожин - кризисного. У него и ресурсы для кризисного времени, и мыслит он в этих категориях. Он пользуется популярностью среди части среднего офицерства. Они говорят, что им нужны такие лидеры. Это делает его и влиятельным, и опасным", - уверен Соловей.
И хотя, по словам эксперта, Пригожин вряд ли станет следующим российским президентом - "так далеко он не пойдет", но он сможет повлиять на то, кто станет преемником Путина.
Раскол в Кремле: что известно
Как отмечали аналитики ранее, для Путина преемник - вопрос выживания. В России могут простить вождю все что угодно, кроме военного поражения. Россия находится на гране военного поражения, и военные это прекрасно понимают.
Аналитик отметил, что именно по линии Патрушев-Салливан идут консультации США и России: "Вторая линия - это Ушаков. Но Патрушев важнее".
Также была информация, что Пригожин подрывает режим Путина. По данным российских СМИ, Пригожин хочет создать свою политическую силу, которая будет иметь целью возрождение Российской империи.