Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым - это Украина, подчеркнул генсек НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают попытку аннексии Россией любых украинских территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

"Президент Путин теперь объявил еще четыре региона Украины частью России. Это самая большая попытка аннексии европейской территории с помощью силы со времени Второй мировой войны", - сказал Столтенберг.

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Он добавил, что территория, которую пытается аннексировать Россия, по площади почти равна площади такой страны, как Португалия.

Столтенберг подчеркнул, что украинская территория была незаконно захвачена Россией под дулами оружия.

"Фиктивные референдумы были спроектированы в Москве и применены в Украине с полным нарушением международного права. Этот захват земли является незаконным и противоправным. Союзники НАТО не признают и не будут признавать какие-либо из этих территорий частью России. Мы призываем все государства не принимать вопиющие попытки России захвата территории", - подчеркнул Столтенберг.

"Эти земли - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина. Херсон - это Украина. Запорожье - это Украина. Как и Крым - это Украина", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Он сказал, что Россия уже второй раз захватывает украинские земли силой.

"Но это не меняет суть конфликта. Это остается жестокой агрессивной войной России против Украины. И это не меняет наше обязательство поддерживать Украину", - сказал Столтенберг.

Попытка аннексии РФ части ряда областей Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ. Глава государства убежден, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".

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