Участие в митинге приняли более 100 тысяч российских граждан.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал "адом" путинский митинг-концерт на Красной площади в Москве, посвященный незаконной аннексии украинских территорий.

Об этом он сообщил в Twitter.

Вечером, 30 сентября, в центре Москве прошел многотысячный митинг с триколорами, рашистскими блогерами и певцами. Ведущие благодарили оккупантов за захват чужих территорий, называя это "присоединением" к составу РФ.

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Предварительно, участие в митинге приняли более 100 тысяч российских граждан.

На сцене выступили любители Путина Газманов, группа "Любэ", Чичерина, а еще - главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, выступил и сам Путин. В то же время российские СМИ писали, что пройти на мероприятие можно было только по предварительно полученному приглашению.

Во время выступления Газманова некоторые россияне водили на площади хороводы.

Подоляк назвал "праздник" - "адом".

"Демоны истерично праздновали массовые убийства и попытку захвата чужой территории. В то же время цивилизованный мир решил ускорить военную помощь Украине, прекратить российский произвол и сохранить принципы глобальной безопасности. Зло не останется безнаказанным", - написал он в соцсети.

Попытка аннексии Путиным украинских территорий

30 сентября российский президент Владимир Путин объявил о незаконном присоединении оккупированных украинских территорий к России.

В мире уже осудили действия россиян, заявив, что будет продолжать поддерживать усилия Украины по деоккупации земель.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, таким образом Путин хочет заморозить конфликт, стабилизировав положение РФ на линии фронта, чтобы через несколько лет с новой силой напасть на Украину, но уже имея территориальное преимущество.

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