Кирби отказался комментировать начало украинского контрнаступления, но отметил, что США предоставили ВСУ все необходимое для начала операции.

В Белом доме прокомментировали предоставление Украине дополнительных систем Patriot, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и готовность ВСУ к контрнаступлению.

Как заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, предоставление Украине истребителей F-16 будет одной из основных тем на переговорах президента США Джо Байдена и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, передает Голос Америки.

При этом Кирби отказался комментировать начало украинского контрнаступления, но отметил, что США предоставили ВСУ все необходимое для начала операции.

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"Что я могу комментировать так это то, как тяжело мы работаем, чтобы убедиться что они готовы. Независимо от того, начнется контрнаступление сейчас, или в скором времени, или когда они сами решат - президент убежден, что мы сделали все возможное в течение последних почти 7 месяцев, чтобы у них было все необходимое оборудование, обучение и возможности для достижения успеха", - прокомментировал Кирби.

Он также отказался комментировать будут ли США предоставлять Киеву дополнительные системы Patriot, но отметил, что ПВО находится в приоритете среди перечня вооружения.

"...Что касается систем Patriot, то их мало и у нас на складах и на складах стран, которые их приобрели. Но я не буду комментировать заранее. Противовоздушная оборона является приоритетом, и мы знаем, как хорошо системы Patriot показали себя в Украине", - ответил Кирби.

Контрнаспут ВСУ и США

2 июня координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что его страна вместе с собзниками сделали все возможное для подготовки Украины к контрнаступлению. Он отметил, что речь идет не только о системах ПВО, бронетехнике и артиллерии, но и о боеприпасах и обучении военных.

А 4 июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан высказал мнение, что действия ВСУ приведут к возвращению "стратегически важной территории".

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