Секретарь СНБО отметил, что россияне перепутали локальные успехи ВСУ с контрнаступлением.

ВСУ еще не начали запланированное контрнаступление, чтобы вернуть оккупированные россиянами территории, но его начало будет очевидным для всех.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в комментарии Reuters. Таким образом секретарь СНБО опроверг слова российских официальных лиц о том, что Украина уже начала контрнаступление.

Он выразил мнение, что российские чиновники восприняли успехи ВСУ на некоторых участках фронта за начало более масштабной операции.

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"Все это неправда. Когда все это начнется, решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают и увидят".

Контрнаспут ВСУ

4 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что действия ВСУ приведут к возвращению "стратегически важной территории".

А 6 июня координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Джон Кирби отказался комментировать начало украинского контрнаступления, но отметил, что США предоставили ВСУ все необходимое для начала операции.

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