Штаты с 2014 года выделили на помощь нашей стране более 20 миллиардов долларов, отметили в американском Минобороны.

Соединенные Штаты Америки с начала широкомасштабного вторжения российских войск выделили на военную поддержку Украины более 19,3 млрд долларов.

Для того, чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, США будут продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства и помощь, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, которого цитирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"С 2014 года США выделили Украине около 22,1 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности и более 19,3 миллиарда долларов с начала неспровоцированного и жестокого полномасштабного вторжения России 24 февраля", - сказано в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что Вооруженные силы Украины благодарны за поддержку и помощь США.

Помощь от США Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, вчера координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби сообщил на брифинге, что американские власти обещают больше энергооборудования и дополнительные средства противовоздушной обороны для Украины после атаки РФ 16 декабря.

Кирби добавил, что США планируют предоставить новый пакет помощи Украине, где, вероятно, будут дополнительные средства ПВО и больше энергооборудования.

В пятницу в Украину поступил первый транш поставок аварийно-ремонтного оборудования. Он напомнил о решении США направить 53 млн долларов на помощь Украине в восстановлении работы энергетики в целом. По словам Кирби, первый транш включает оборудование, необходимое для помощи с экстренным ремонтом, а в последующие недели поступит еще больше помощи для ремонта инфраструктуры.

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что американские власти могут направить на помощь Украине дополнительные $38 миллиардов.

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