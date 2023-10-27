Новую российскую космическую станцию планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Роскосмос взял на себя обязательства по созданию собственного орбитального форпоста еще в прошлом году.
"По мере того как ресурс МКС исчерпывается нам нужно вводить в строй не один сегмент, а всю станцию. И в 2027 году первый сегмент должен быть выведен на орбиту", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения ракетной корпорации в подмосковном Королеве.
С момента запуска МКС в 1998 году она стала символом международной дипломатии и сотрудничества, но Россия заявила, что покинет проект, оказавшись отрезанной от Запада после полномасштабного вторжения в Украину. Однако российские космонавты останутся на борту до 2028 года - дольше, чем планировалось изначально.
Руководитель Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия должна быстро запустить свою станцию, иначе она рискует отстать от своих конкурентов, включая совместный проект космических агентств США, Европы, Канады и Японии.
"МКС устаревает и прекратит свое существование примерно в 2030 году. Если мы не начнем масштабные работы по созданию российской орбитальной станции в 2024 году, то вполне вероятно, что мы потеряем возможность из-за этого временного разрыва", - заявил Борисов.
МКС является одной из двух космических станций, находящихся на орбите, наряду с китайской космической станцией "Тяньгун". Однако частные компании также заинтересованы в создании собственных станций, поскольку стоимость полетов в космос продолжает снижаться.
Крушение станции "Луна-25" - что известно
Россия попыталась впервые после развала СССР запустить космическую станцию "Луна-25", которая потерпела крушение при посадке.
19 августа станцию начали готовить к посадке, но в ходе выполнения операции, "на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр", связь со спутником прервалась. Меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали.
Позже в "Роскосмосе" заявили, что "Луна-25" разбилась из-за неисправности акселерометров.