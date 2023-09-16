В "Роскосмосе" заявили, что российская станция "Луна-25" разбилась из-за неисправности акселерометров.
"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина - акселерометры не включились", - рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
По его словам, сбой в работе акселерометров - основная причина крушения станции, которую рассматривают специалисты. Они разбираются, почему приборы не включились.
"У нас существует около 16 версий, 11 мы уже проверили", - заявил глава госкорпорации.
Комиссия по выяснению причин крушения станции "Луна-25" планирует завершить свою работу в конце сентября, уточнил Борисов.
Акселеро́метр - прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения (разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением).
Крушение станции "Луна-25" - подробности
Распиаренная российская станция "Луна-25", которая была первой попыткой РФ после развала СССР совершить посадку аппарата на Луну, потерпела крушение при посадке.
Спутник был запущен 10 августа и находился на лунной орбите. Как сообщает Роскосмос, 19 августа станцию начали готовить к посадке, но в ходе выполнения операции, "на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр", связь со спутником прервалась. Меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали.
Отец "постсоветского космоса" Михаил Маров не выдержал позора России в связи с провалом миссии "Луна-25" и попал в больницу.