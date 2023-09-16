Комиссия рассматривает 16 возможных причин неправильной работы акселерометра.

В "Роскосмосе" заявили, что российская станция "Луна-25" разбилась из-за неисправности акселерометров.

"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина - акселерометры не включились", - рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

По его словам, сбой в работе акселерометров - основная причина крушения станции, которую рассматривают специалисты. Они разбираются, почему приборы не включились.

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"У нас существует около 16 версий, 11 мы уже проверили", - заявил глава госкорпорации.

Комиссия по выяснению причин крушения станции "Луна-25" планирует завершить свою работу в конце сентября, уточнил Борисов.

Акселеро́метр - прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения (разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением).

Крушение станции "Луна-25" - подробности

Распиаренная российская станция "Луна-25", которая была первой попыткой РФ после развала СССР совершить посадку аппарата на Луну, потерпела крушение при посадке.

Спутник был запущен 10 августа и находился на лунной орбите. Как сообщает Роскосмос, 19 августа станцию начали готовить к посадке, но в ходе выполнения операции, "на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр", связь со спутником прервалась. Меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали.

Отец "постсоветского космоса" Михаил Маров не выдержал позора России в связи с провалом миссии "Луна-25" и попал в больницу.

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