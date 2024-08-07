Властелин Кремля впервые за два дня прокомментировал бои в Курской области.

Украина устроила "очередную масштабную провокацию" на границе с Россией.

Такое заявление сделал Путин на совещании в правительстве, пишет "Дождь". "Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - сказал он.

Властелин Кремля уже дал распоряжение "ряду гражданских ведомств" помочь жителям Курской области.

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События в Курской области

Бои в Курской области продолжаются с утра 6 августа. По данным росСМИ, ВСУ удалось захватить несколько населенных пунктов в районе города Суджа. Местные жители начали покидать район.

На данное время известно о двух сбитых российских вертолетах, одном погибшем мирном жителе и нескольких десятках пострадавших.

Как сообщили официальные росСМИ, в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с ФСБ "продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ" в районах Курской области на приграничной территории. Отмечается, что при этом была задействована авиация, ракетные войска и артиллерия. Оккупанты утверждают, что потери украинцев за сутки якобы составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина (12 "Козак", 2 "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей).

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