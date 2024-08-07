Российские оккупанты утверждают, что вывели из строя десятки единиц оружия и техники.

В Минобороны РФ заявили, что не допустили продвижение ВСУ в Курской области и якобы убили много украинцев.

Как сообщают официальные росСМИ со ссылкой на указанное министерство, в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с ФСБ "продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ" в районах Курской области на приграничной территории. Отмечается, что при этом была задействована авиация, ракетные войска и артиллерия.

Указывается, что боевые действия происходят "в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области".

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Российские оккупанты утверждают, что потери украинцев за сутки якобы составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина (12 "Козак", 2 "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей).

Кроме того, россияне заявляют, что поразили две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установку разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Прорыв границы РФ - что сообщалось

Напомним, 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области.

Отмечалось, что только в Кореневском районе Курской области получили ранения не менее 15 бойцов спецподразделения "Ахмат". Журналисты со ссылкой на источник писали, что вместе с "ахматовцами" границу охраняли срочники.

В начале атаки в местных чатах написали, что на улицах уже находятся украинские танки, началась паника. Местные жители обвинили глав районов во лжи, а также выразили недовольство тем, что те не обеспечили своевременную эвакуацию.

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