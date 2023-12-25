Террорист и военный преступник с июля находится в российском СИЗО.

Сторонники российского террориста, военного преступника Игоря Гиркина-Стрелкова не смогли выдвинуть его кандидатом в президенты России. Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что инициативная группа поддержала выдвижение бывшего командира донецких сепаратистов, который сейчас находится в российском СИЗО по обвинению в экстремизме. Тем не менее, несмотря на то, что его сторонникам удалось собрать необходимое количество подписей — 500, четыре нотариуса, с которыми ранее была достигнута соответствующая договоренность, неожиданно отказались от участия в съезде.

Как рассказал журналист Алексей Полоротов, после фиаско с нотариусами организаторы пытались в срочном порядке найти другого аналогичного специалиста, однако не смогли. В результате жена Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что все подписи заверят на следующий день.

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"Однако эта процедура должна проводиться именно в рамках собрания, иначе с формальной точки зрения оно будет считаться несостоявшимся. Нотариальное заверение протокола регистрации членов инициативной группы и протокола самого собрания является обязательным и предусмотрено частью 5 статьи 34 федерального закона "о выборах президента РФ", - пишет издание.

Игорь Гиркин-Стрелков - последние новости

21 июля Игорь Гиркин-Стрелков попал в российское СИЗО. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. Максимальное наказание, которое грозит военному преступнику, - пять лет лишения свободы.

В сентябре суд в Москве оставил Гиркина-Стрелкова под арестом еще на три месяца. Сам террорист свою вину не признает и намерен "отстаивать свое доброе имя и честь в суде".

Недавно Гиркин-Стрелков заявил, что боится, что его ждет судьба Пригожина. Преступник рассказал, что ожидает обвинительного приговора, но еще больше опасается, что его убьют.

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