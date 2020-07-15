В России начались массовые задержания противников "обнуления" Путина (фото)

В российских городах проходят акции протеста против поправок к Конституции.

В российских городах на улицы вышли противники голосования по поправкам в Конституцию, которые предусматривают «обнуление» президентских сроков Владимира Путина и дают ему возможность еще дважды баллотироваться на пост президента после 2024 года.

Читайте такжеЧтобы править дальше: Путин проголосовал за "обнуление" своего президентстваКак говорится в сообщении Telegram-канала Mash, в Москве акция началась в 19:00.

«Народу было не очень много, после все переросло в стихийное шествие – часть участников перекрыла улицу в районе улицы Петровка (буквально легли на землю). После начались задержания, в автозаках побывало уже не менее 30 человек», – отмечается в сообщении.

Телеканал «Дождь» сообщает, что аналогичная акция проходит и в Петербурге.

В Москве в ней принимают участие 200-300 человек. Там задержаны уже несколько десятков человек. Один из автозаков с задержанными уехал в отделение.

Задержания начались в районе улицы Петровка, когда некоторые из протестующих попытались перекрыть движение автомобилей. Вскоре полиция начала выхватывать из толпы людей, которые стоят не на проезжай части.

Ранее УНИАН писал, что Путин не исключает своего выдвижения на новый президентский срок.

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