Россиянам решили не показывать исполнение гимнов двух стран.

В эфир российского пропагандистского телеканала не включили гимны Украины и Англии, которые играли перед матчем 1/4 финала Евро-2020 в Риме.

Игру на территории РФ транслировал "Первый канал". Примечательно, что трансляция началась не с гимнов, а уже с презентации составов команд. Национальные гимны двух стран, очевидно, решили не показывать.

Кроме того, как пишет Телеграм-канал "Телеспортивные бредни", россияне не смогли услышать известную речевку о Владимире Путине. По предварительным данным, звукорежиссёры вовремя подложили интершум с другого матча.

"Так можно и до цензуры видеоряда добраться, и встать в дружный строй с Ираном и (да-да!) Беларусью. Как скоро?", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сборная Украины прекратила свой путь на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко выбыла из борьбы за трофей и остановилась на исторической для себя отметке - четвертьфинале чемпионата Европы. "Желто-синие" уступили Англии с разгромным счетом 4:0.

УНИАН собрал реакцию соцсетей на поражение украинской сборной в игре с англичанами.

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Автор: Юрий Годован