При этом главарь наемников "Вагнера" признал, что на оккупацию хотя бы Донбасса уйдут годы.

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, наемники которого уже который месяц не могут захватить Бахмут Донецкой области, размечтался о захвате Украины "до Днепра". Более того, у него есть" план", как российским оккупантам дойти до Ла-Манша.

Как заявил Пригожин в интервью российскому пропагандисту Семену Пегову, "за три дня" захватить Украину, как полагали оккупанты, не получится. На это необходимы годы, по подсчетам террориста.

"Если нам надо идти до Днепра, то это на года три. Если нам надо закрыть "ЛНР", "ДНР", то это еще хотя бы годика полтора-два поработать. Если нам надо дойти до Ла-Манша, тогда у меня есть свой идеальный план", - заявил Пригожин.

"Вагнер" на войне против Украины

"Вагнеровцы" воюют практически с первого дня полномасштабной войны в Украине. Однако ЧВК Пригожина оказалась слишком малочисленной, поэтому летом 2022 года он начал массово вербовать заключенных в свою частную армию.

Согласно подсчетам фонда "Русь сидящая", в целом Пригожин смог завербовать около 50 тысяч российских заключенных однако около 40 тысяч из них всего за полгода боев были убиты, искалечены, взяты в плен или просто сбежали.

После потери большей части боевиков "Группа Вагнера" оказалась на грани выживания. При этом у Пригожина появились проблемы с вербовкой новых заключенных, что вынудило его объявить о прекращении набора "добровольцев" в российских тюрьмах.

В то же время" Вагнер " фактически не имеет успехов на поле боя. Несколько месяцев штурмов Бахмута оказались неудачными. Окрестности города засыпаны трупами наемников. В то же время зэки Пригожина смогли захватить соседний Соледар, но потери иностранные разведки сочли неоправданными.

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