Глава группы боевиков хочет показать себя завоевателем Бахмута.

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин создает себе программу послевоенной России. В частности, он хочет показать, что он воевал, тогда как Минобороны РФ проиграло войну.

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире "Эспрессо". Он пояснил, что Пригожин сполна использует события в Белгородской области. Так, глава ЧВК требовал предоставить ему 200 тысяч бойцов для защиты региона, поскольку российские военные с этим не справляются.

"Конечно, никто ему 200 тысяч солдат не будет давать. Он создает себе программу для будущей поствоенной постпутинской России: я, мол, воевал, я освободил Бахмут, Министерство обороны все проиграло, или, как он говорит, извините за нецензурную лексику, все про**ало, а я мог бы спасти Белгородскую область, но мне не дали 200 тыс. Что касается Кадырова, он пытался выступить в защиту Путина против Пригожина, но ему быстро напомнили, что помнят его по первой и второй чеченским войнам", - добавил Пионтковский.

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Скандальные заявления Пригожина

Недавно Пригожин заявил, что Россия может ударить ядерным оружием по своей же территории под видом операции по уничтожению противника в Белгородской области, назвав руководство РФ психически больным.

Кроме того, он обвинял военнослужащих армии РФ в минировании дорог и обстреле наемников.

По словам экс-спичрайтера российского лидера Аббаса Галлямова, Кремль терпит "плевки" от главаря ЧВК "Вагнер", стараясь не ссориться с "патриотами", — но отвести угрозу революции это не поможет.

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