Часть наемников подпишет контракт с регулярной армией, а другие - уйдут в изгнание со своим предводителем.

Российская ЧВК "Вагнер" больше не будет существовать в таком виде, как до мятежа. Режим Путина прекратит финансирование.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его убеждению, ЧВК Евгения Пригожина распадется.

"В нынешнем виде его ("Вагнера" - УНИАН) больше не будет. Москва перестанет платить миллиард долларов в год, и "Вагнер" распадется. Некоторые ее бойцы подпишут новые контракты с Минобороны в Москве, чтобы воевать в Украине. Другие поедут с Пригожиным в Африку. Зато будет создан небольшой офис в Минске: Лукашенко мог бы использовать "Вагнера" и его босса как советников своих охранников", - сказал Подоляк.

Видео дня

При этом советник главы ОП возразил, что Пригожин контакты с Украиной или НАТО.

"Вовсе нет, он играет на столах России и ее союзников. Пригожин остается военным преступником, и его вызов Путину точно не делает его союзником Киева", - сказал Подоляк.

Мятеж "Вагнера" в России

23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин начал переворот в РФ, объявив"Марш справедливости". Он со своими наемниками шел на Москву менять руководство Минобороны.

На следующий день ему позвонил Александр Лукашенко и сказал заканчивать мятеж. В свою очередь в Кремле пообещали Пригожину не наказывать его за это непослушание.

Главарь наемников отправился под крыло Лукашенко в Беларусь. 27 июня тот заявил, что Пригожин уже в Беларуси, а его наемники делятся опытом с белорусскими военными.

Вас также могут заинтересовать новости: