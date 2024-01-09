Мэр их города обещал прислать тепловизоры, но обманул доверчивых захватчиков.

Мобилизованные оккупанты из Иркутской области РФ пригрозили мэру своего города. Чиновник обманул их и не прислал на фронт обещанные тепловизоры.

"Мобики" опубликовали обращение к мэру в сети. По их словам, из-за отсутствия тепловизоров их подразделение понесло беспрецедентные потери от fpv-дронов.

Буквально за один день погиб целый взвод - осталось лишь трое оккупантов. Военные угрожают мэру вернуться с фронта и отомстить за такое отношение.

"Сюда обрати внимание, Анисимов (Сергей Анисимов - УНИАН)! Или мы приедем, мы вам, с*ка, дадим сдачи, и вы ох**йете! Мы по-любому приедем с таким опытом!" - пригрозили мобики.

Потери РФ в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины за прошедшие сутки, 8 января, ликвидировали еще 820 российских оккупантов. По состоянию на утро потери РФ в войне против Украины составляют 365 990 человек.

Всего за месяц почти 100 российских оккупантов на Авдеевском направлении сдались в плен, а из-за морозов в ближайшее время их количество может существенно увеличиться.

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