Оккупанты уменьшили количество артиллерийских обстрелов и запуски БПЛА.

Всего за месяц почти 100 российских оккупантов на Авдеевском направлении сдались в плен, а из-за морозов в ближайшее время их количество может существенно увеличиться.

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сказал в эфире телемарафона. Он отметил, что вчера снова около 10 захватчиков сдались в плен, как за сутки перед тем. "А всего за месяц таких случаев около сотни. И сейчас, в связи с морозами, похолоданием, мы ожидаем, что их будет намного больше, потому что достаточно трудно удержаться в поле с той экипировкой, которая есть у большинства российских военнослужащих", - сказал Штупун.

По его словам, оккупанты попадают в плен по разному. "Есть так, что выходящие сами, как-то там договариваются. Но большинство застают врасплох и они просто не сопротивляются", - добавил он.

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Штупун рассказал, что на Авдеевском направлении оккупанты и дальше активны, но несколько уменьшили количество артиллерийских обстрелов. "Мы это списываем на погодные условия, потому что не в полном объеме могут работать беспилотники. Стало довольно холодно и артиллерийские обстрелы снизились с более 1000 позавчера до 617 за сутки. Также уменьшилось количество штурмов. Оккупанты ранее 50-60 раз штурмовали за сутки, а сегодня только 25. Но враг активно продолжает наносить авиаудары и зафиксирован 31 такой случай", - рассказал он.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня в оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" заявили, что за прошедшие сутки в украинский плен сдались около 10 захватчиков.

Украинские бойцы продолжают держать оборону и вести активные действия. Всего оккупанты потеряли на этом направлении 416 своих солдат и 28 единиц военной техники.

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