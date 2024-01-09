В то же время на Запорожском направлении россияне лишены возможности применять колесную технику и беспилотники.

Российские оккупанты имеют незначительное продвижение в районе Донецка и Вербового. Вдоль всей линии фронта продолжались позиционные бои.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российские войска незначительно продвинулись к западу от города Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 7 января, свидетельствуют о продвижении на восточную окраину Георгиевки (6 км к западу от Донецка).

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска захватили две церкви в Георгиевке и продвинулись на 300 метров, а также что российские войска также продвинулись на противоположный берег реки Осыковая (к западу от города Донецк).

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Позиционные боевые действия были к западу от Донецка в районе Марьинки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Также российские войска совершили наступление на западе Запорожской области и незначительно продвинулись к западу от Вербового(к востоку от Работино).

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино, к западу от Вербовго и к северу от Новопрокоповки. Российский военный блогер заявил, что из-за гололеда на Запорожском направлении российские войска могут добраться до своих позиций только на бронированной гусеничной технике. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что плохие погодные условия в Запорожской области мешают обеим сторонам использовать беспилотники для корректировки артиллерийского огня.

Последние новости с фронта

Как писал УНИАН, российские войска не оставляют попыток выбить украинские подразделения с плацдармов на Левобережье Днепра, в течение суток там было девять вражеских штурмов.

Все они были безуспешны для оккупантов, а украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери

На широком участке центрального и Восточного фронтах в Украине российские атаки в последнее время были настолько интенсивными, что действовать вблизи линии фронта еще никогда не было так опасно. Украинские войска на большей части линии фронта официально находятся в оборонительном режиме.

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