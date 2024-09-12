Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, США, Канады, Японии и Украины.

В РФ загорелся оборонный завод "Омсктрансмаш", на котором производят танки и огнеметы "Солнцепек". Как пишет "Медиазона", в городе Омск загорелась крыша предприятия, входящего в структуру государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".

По данным губернатора региона Виталия Хоценко, крыша одного из цехов "Омсктрансмаша" (Омский завод транспортного машиностроения) загорелась во время ремонта. В пресс-службе предприятия уверяют, что пожар не повлиял на производство, и никто не пострадал.

"Омсктрансмаш" входит в концерн "Уралвагонзавод", который в свою очередь принадлежит "Ростеху". Там производят и ремонтируют танки типа Т-80, в том числе модификацию Т-80БВМ, которая применяется на войне в Украине, модернизированные танки Т-55 и огнеметные системы "Солнцепек", - пишет ресурс.

По данным "Астра", возгорание уже ликвидировано, никто не пострадал. Предприятие (и "Уралвагонзавод") находятся под санкциями Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, США, Канады, Японии и Украины.

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Напомним, в августе в Республике Башкортостан (субъект Российской Федерации) на нефтехимическом предприятии в Стерлитамаке произошел взрыв.

Сначала было известно о двух пострадавших, один из которых - сотрудник завода. Личность второго устанавливается. Чуть позже поступила информация о том, что количество пострадавших увеличилось до трех человек. Среди пострадавших - два газоспасателя предприятия и один очевидец. Все трое были госпитализированы.

Отмечалось, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв, затем повалил густой черный дым. По данным МЧС, причина пожара - разгерметизация на воздушной линии газопровода СНХЗ.

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