Воины 24 ОМБр держат населенный пункт и уничтожают захватчиков.

Российские оккупационные войска продолжают уничтожать Часов Яр Донецкой области. Враг беспощадно бьет по городу из различного вооружения, в частности использует системы "Солнцепек".

Кадры ударов оккупантов по городу в Донецкой области показали в 24-й ОМБр имени короля Даниила, которую недавно передислоцировали для усиления обороны в районе Часового Яра.

Воины 24 ОМБр держат населенный пункт и уничтожают захватчиков. Отмечалось, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец – Донбасс.

"Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек" – это страшное оружие, которое бьет реактивными термобарическими снарядами. Смотрите видео уничтожения украинского города ТОСами. Весь мир должен видеть это", – отметили военные.

Война в Украине: ситуация на передовой

Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщил в комментарии УНИАН спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. По словам Волошина, оккупационных войск в том микрорайоне нет.

Всего с начала суток 27 июня по состоянию на 22:00 на передовой произошло 119 боевых столкновений. В Генштабе ВСУ сообщили, что самыми горячими направлениями оставались в течение дня Торецкое, Покровское и Кураховское. Ситуация в районах боевых действий сложная, впрочем, под контролем украинских защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: