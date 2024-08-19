На предприятии в Стерлитамаке проходила продувка трубопровода.

В Республике Башкортостан (субъект Российской Федерации) на нефтехимическом предприятии произошел взрыв, по предварительным данным, пострадали три человека.

Как сообщает "База", взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Башкирии сегодня.

"Утром 19 августа на предприятии в Стерлитамаке проходила продувка трубопровода. В 11:20 произошел взрыв", — сказано в публикации.

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Изначально было известно про двух пострадавших, один из которых - сотрудник завода. Личность второго устанавливается. Немного позднее поступила информация о том, что число пострадавших увеличилось до трех человек.

"Астра" уточняет, что среди потерпевших - два газоспасателя предприятия и один очевидец. Все трое госпитализированы.

Местные СМИ пишут, что взрыв произошел на улице Уфимский тракт – по предварительной информации, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.

"Очевидцы сообщают, что пожару предшествовал взрыв, потом повалил густой черный дым. По данным МЧС, причина пожара — разгерметизация на воздушной линии газопровода СНХЗ. Огонь тушат два десятка пожарных и шесть единиц специальной техники", — пишет один из местных ТГ-каналов.

Пожар на оборонном заводе в РФ - подробности

Напомним, в июле В Екатеринбурге горел российский оборонный завод "НПО автоматики им. Н.А. Семихатова". По данным МЧС РФ, вспыхнула крыша цеха с химической продукцией. Площадь пожара - 800 квадратных метров. О пострадавших информация якобы не поступало.

"НПО автоматики им. Н.А. Семихатова" - один из крупнейших предприятий РФ в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники. По данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, данный завод специализируется на разработке и производстве систем управления и средств автоматизации, и основной его продукцией являются системы управления межконтинентальными баллистическими ракетами морского, а также шахтного базирования.

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