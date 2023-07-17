Штурмовик упал днем 17 июля, предполагаемо, в районе Ейского Лимана.

Россиянин радостно отреагировал на падение "своего" же штурмовика Су-25 и похвастался маме, что сумел словить момент крушения летательного аппарата в кадр.

Речь идет о российской "птичке", которая упала днем 17 июля, предполагаемо, в районе Ейского Лимана (Краснодарский край). Соответствующие видео показал телеграм-канал Baza.

"Самолет упал! Этот спарашутировался, летчик. А я это заснял!", - со смехом отметил россиянин.

Падение Су-25 в Краснодарском крае - детали инцидента

Днем, 17 июля, в РФ появилась информация о крушении российского штурмовика Су-25, ориентировочно, в районе Ейского Лимана. Уточнялось, что пилот смог катапультироваться.

Сначала данные об этом стали распространять российские телеграм-каналы.

Позже в российском Южном военном округе подтвердили данные о крушении и заявили, что инцидент случился во время учебно-тренировочного полета. Также там указали, что, вероятно, у штурмовика "отказал" двигатель.

Также росСМИ сообщили, что пилота экипажа не смогли реанимировать.

Вас также могут заинтересовать новости: