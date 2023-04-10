За игнорирование повесток россиянам запретят выезжать из страны.

Госдума Российской Федерации планирует узаконить электронные повестки, приравняв их к бумажным. При этом за игнорирование повесток россиянам грозят различные наказания.

Как пишет российское издание "РБК", соответствующие поправки рассмотрят 11 апреля 2023 года. Бумажные и электронные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.

Российские власти предлагают сохранить бумажные повестки и оповещения через работодателя. Также там намерены ввести оповещения рекомендованными почтовыми отправлениями и их дублирование в электронном виде.

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В то же время призывники, которые делают вид, что не получают повесток, обязаны во время следующего призыва добровольно явиться в военкомат в течение двух недель. В противном случае он по цифровой подписи военного комиссара получит уведомление об ограничении на выезд из страны.

В случае повторной неявки в военкомат россиянам через 20 дней запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП и оформлять кредиты.

Мобилизация в России

О так называемой частичной мобилизации в России объявил президент РФ Владимир Путин в конце сентября 2022 года. Уже вскоре ее якобы официально отменили, однако призыв продолжается до сих пор.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что мобилизационный ресурс РФ составляет около 10 млн. Подготовленного резерва – 1,5 млн человек. Он также прокомментировал информацию о том, что россияне будут пытаться призвать 400 тысяч человек. По его словам, план реалистичен, но обеспечить этих солдат нечем.

Кроме того, чтобы восполнить огромные потери российских оккупационных войск в Украине, в РФ могут одобрить досрочный выпуск курсантов военных вузов. 29 апреля запланирован досрочный выпуск студентов в ряде городов.

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