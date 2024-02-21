Под ударом был и Су-35, но его пилот сманеврировал.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что Вооруженные Силы Украины сбили российский истребитель Су-34.

Как он рассказал в Telegram, летчик Су-35 успел сманеврировать, а вот экипажу Су-34 повезло гораздо меньше.

"На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло – сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья". Имею хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался. Ходят слухи, что у меня в последнее время плохое настроение. Не имею на это права! При такой боевой работе оно просто замечательное", - написал Олещук.

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Уничтожение российских самолетов

В последнее время российские оккупанты начали стремительно терять свою авиацию. В частности, 17 февраля на восточном направлении ВСУ уничтожили сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

На следующий день силы ПВО "приземлили" Су-34, а 19 февраля сбили Су-34 и Су-35С.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Силы обороны имеют инструменты, которые позволяют доставать врага на больших расстояниях.

Итальянский военный эксперт Томас Тейнер утверждает, что на счету переданной Германией Украине батареи американского ЗРК Patriot уже 18 сбитых российских самолетов.

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