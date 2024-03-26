Он сделал это вопреки тому, что западные издания, официальные лица и международные организации уже давно опровергли эту российскую пропаганду.

Российская пропаганда вновь оживила нарратив о биологическом оружии, которое разрабатывает Украина на западные деньги.

Как говорится в свежет отмете Института по изучению войны (ISW), Кремль продолжает опираться на давно опровергнутые нарративы в рамках своих более широких информационных операций, направленных на дискредитацию и подрыв поддержки Украины со стороны Запада.

Так, посол РФ в Гааге Владимир Тарабин в интервью, опубликованном 25 марта, повторил утверждение Кремля о том, что Украина разрабатывает биологическое оружие у себя в биолабораториях, которые финансируют США и НАТО.

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В добавок к этому российский дипломат заявил, что ВСУ "систематически" применяют "широкий спектр токсичных химикатов" против российских военный. Однако на каких именно участках фронта это происходит он не сказал.

Серьезное упоминание Тарабина об уже дискредитированной истории о биолабораториях ставит под сомнение другие его обвинения.

В связи с этим аналитики Института напомнили, что как раз российские оккупанты использовали белый фосфор против городских территорий в Украине, несколько раз подвергая риску их население. При этом, как утверждают аналитики, доказано, что оккупанты применяют хлорбензилиденмалононитрил или хлорпикрин, оба из которых запрещены Конвенцией о химическом оружии, ратифицированной Россией в 1997 году. "Несколько российских и украинских источников предоставили доказательства применения подобных запрещенных химических веществ против украинских военных на поле боя", - говорится в обзоре ISW.

"Кремлевские чиновники, в том числе Путин, обвинялит Запад в продолжении финансирования биолабораторий в Украине еще до полномасштабного вторжения на Украину", - отметили эксперты и уточнили, что западные издания, официальные лица и международные организации уже давно опровергли эту российскую пропаганду.

Пропаганда РФ

В ООН назвали РФ ответственной за большинство военных преступлений, совершенных в Украине, включая нападения на мирных жителей. Также США и их союзники обвинили РФ в распространении лживой информации о "военно-биологических программах" в Украине.

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