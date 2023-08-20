Среди западных чиновников есть страх, что решительные цели Украины спровоцируют долговременную войну, а потому для Киева могут предложить особое соглашение.

На Западе есть группа чиновников, которые побуждают Украину к территориальным компромиссам с Россией, но ни Киев, ни Москва не принимают такой вариант завершения войны.

Как сообщает The Wall Street Journal, США и их ключевые европейские партнеры, такие как Германия, категорически против победы РФ в этой войне, но и обеспечить победу Украины союзники по НАТО не готовы.

Среди западных чиновников есть страх, что решительные цели Украины спровоцируют долговременную войну, а потому для Киева могут предложить соглашение: уступить оккупированные территории в обмен на вступление в НАТО или ЕС, или получить гарантии долгосрочной военной и экономической поддержки.

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Издание отмечает, что на Западе заинтересованы прекратить войну между Украиной и РФ, потому что это негативно влияет на мировую экономику, а также непонятно, готовы ли жители европейских стран поддерживать решения своих политиков относительно помощи Киеву.

Территории Украины в обмен на членство в НАТО

Недавно один из чиновников НАТО предложил Украине уступить России территории, а в обмен на это получить "зеленый свет" на вступление в Альянс.

Позже автор скандального заявления извинился и подчеркнул, что его слова были ошибкой.

В конце концов генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что только Украина будет решать, когда ей садиться за стол переговоров с Россией.

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