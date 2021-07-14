Компания Черчесова хотела добиться льготной продажи участка в 60 тысяч квадратных метров у реки Курентидон.

После позорного вылета России с Евро-2020 бывшему главному тренеру сборной Станиславу Черчесову отказали в покупке практически за бесценок земли для разведения рыбы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, ООО "Арлан Фиш", одним из учредителей которого является Черчесов, хотело добиться льготной продажи участка в 60 тысяч квадратных метров у реки Курентидон. Несколько лет назад они брали эту землю в аренду и построили там бассейны для форели.

В итоге компания Черчесова захотела взять участок по кадастровой стоимости, которая составляет всего 90 тысяч рублей, однако муниципальные власти не согласились на сделку.

Затем у Черчесова предложили 284,7 тысяч рублей, но им вновь отказали. После этого компания обратилась в Арбитражный суд, который отклонил оба иска. И в результате экс-тренер России остался без земли.

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Сборная России финишировала на последнем месте в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Россияне сперва проиграли Бельгии (0:3), затем победили Финляндию (1:0), а в решающем матче были разгромлены Данией (1:4).

После вылета сборной России с Евро-2020 капитан команды Артем Дзюба сказал: "Мы обкакались".

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Автор: Денис Прядко