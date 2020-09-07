Посол вызван «для устного разъяснения» ситуации со скандалом, который спровоцировала представительница МИД РФ.

Министерство иностранных дел Сербии вызвало посла РФ Александра Боцан-Харченко в связи со скандалом, который спровоцировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Как сообщают «РИА Новости», посол вызван «для устного разъяснения» ситуации, которая сложилась вокруг оскорбительного Facebook-поста Захаровой о президенте Сербии Александре Вучиче.

Захарова и Вучич: как начался скандал

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Facebook пост, на котором сравнила президента Сербии Александара Вучича с героиней Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт».

Публикация Захаровой связана с обстоятельствами визита президента Сербии в США. Российский представитель сфокусировалась на снимке, сделанном в ходе визита. На нем Вучич сидит на стуле посреди овального кабинета, в нескольких метрах от стола Дональда Трампа. Этот снимок и был использован для создания мема с Вучичем, где его сравнивают с фривольной героиней Шерон Стоун.

Пост представителя МИД раскритиковали в комментариях – Захарову обвинили в подрыве отношений Москвы с фактически единственным союзным государством в Европе и профнепригодности. Публикация также вызвала резкую реакцию в Сербии.

В защиту Вучича выступил Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. Министр обороны Сербии Александар Вулин также раскритиковал пост Захаровой.

Отношения России и Сербии

На сегодня Сербия является фактически единственным союзником России в Европе. Белград традиционно воспринимает Москву как важного геополитического союзника.

По данным из открытых источников, с 2002 по 2014 годы размер российских инвестиций (в основном нефтегазовыми компаниями) в Сербию составил около 3 млрд долларов.

После российской агрессии в Украине Сербия не стала вводить санкции против РФ. В апреле прошлого года президент Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России и не вступит в НАТО.

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Автор: Дмитрий Захаров