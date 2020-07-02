"Триумф" Путина на голосовании: Кремль пообещал россиянам "лучшее будущее"

По данным ЦИК РФ, почти 78% участников голосования одобрили изменения в Конституцию России, среди которых поправка, предусматривающая «обнуление» президентских сроков, что позволит Владимиру Путину еще дважды избираться на пост главы государства.

В Кремле назвали «триумфом» президента России Владимира Путина голосование по поправкам в Конституцию, давшее ему право избираться на пост президента еще на два срока после 2024 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле триумфом результаты голосования.

«Однозначно, считают триумфом», - подчеркнул Песков.

Читайте такжеУказание Кремля выполняют: в России похвастались рекордным количеством голосов за поправки Путина

Он добавил, что «по сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину».

По словам Пескова, главы Индии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана уже по телефону поздравили Путина с успешным проведением голосования по Конституции.

Песков добавил, что новая редакция Конституции станет фундаментом для лучшего будущего России.

«Это вопрос будущего страны, ближайшего будущего. Дать точную дату невозможно, да и, наверное, неуместно задавать вопрос, когда россияне почувствуют, но сейчас, когда россияне оказали такую поддержку всем инициативам по изменению в Конституцию, конечно, это все станет фундаментом для лучшего будущего страны», - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда население России почувствует изменения.

По данным ЦИК РФ, "за" поправки проголосовали 77,92% избирателей, "против" - 21,27%.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в РФ прошло основное голосование по поправкам в Конституцию.

Внесение изменений в Конституцию Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрили более половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли более половины избирателей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram