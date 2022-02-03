Поклонская собирается проводить встречи с "соотечественниками".

Подозреваемая в госизмене Украины бывшая прокурорша оккупированного Крыма, а ныне – новоназначенная заместитель главы" Россотрудничества" Наталья Поклонская пообещала защищать права соотечественников в Украине.

Об этом она рассказала в комментарии пропагандистскому ресурсу Крыминформ.

"Приоритетом для меня, конечно же, предварительно мы обсуждали мои функциональные обязанности, будет защита прав соотечественников за рубежом. В частности – в Украине", – ответила экс-прокурор.

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Поклонская уточнила, что для нее такая "защита" – "не новая сфера деятельности", потому что она "всегда занималась защитой прав человека, миром и безопасностью".

"Мой российско-украинский опыт здесь очень пригодится. Мы с Украиной становимся все ближе друг к другу", – сказала Поклонская.

Поклонская собирается проводить встречи с "соотечественниками".

Накануне Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской на должность заместителя председателя организации "Россотрудничества", которое занимается "международным гуманитарным сотрудничеством".

В октябре Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде, однако не сложилось – планы российского депутата изменились "в связи с личными обстоятельствами".

Наталья Поклонская - справка УНИАН

Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

6 декабря Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего так называемого "прокурора" оккупированного Крыма и новоназначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене.

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