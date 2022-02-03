Путин уволил Поклонскую с должности посла в островном государстве Кабо-Верде.

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую, бывшую прокурорку аннексированного Крыма, заместителем председателя организации "Россотрудничество" (Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).

Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Перед этим Путин уволил Поклонскую с должности посла в островном государстве Кабо-Верде, которое расположено в Атлантическом океане у берегов Африки.

Сама Поклонская заявила, что видит своим приоритетом защиту прав соотечественников, в том числе, жителей Украины, пишет ТАСС.

Как сообщал УНИАН, 13 октября президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Республике Кабо-Верде Наталью Поклонскую, которая до этого занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме РФ.

Позже стало известно, что Наталья Поклонская не будет ехать в Кабо-Верде послом от России. Планы по вступлению в должность отменились в связи с "личными обстоятельствами".

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Наталья Поклонская - справка УНИАН

Наталья Поклонская - справка УНИАН

Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

6 декабря Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего так называемого "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене.