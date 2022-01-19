Поклонская отрицала коррупционную составляющую в связи со своим назначением.

Подозреваемая в госизмене Украины российский депутат Наталья Поклонская не будет ехать в Кабо-Верде послом от России.

Об этом она сообщила в комментарии пропагандистскому ТАСС.

Планы по вступлению в должность отменились в связи с "личными обстоятельствами".

"Нет, не планирую. Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, повторяю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова к любой должности, где буду полезна государству", – ответила она.

Читайте такжеВ РФ-новая история: член партии Путина объявил Украину врагом, досталось и Казахстану (видео)В МИД РФ подтвердили информацию агентству: "У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам".

В то же время Поклонская отрицала коррупционную составляющую в связи с назначением на дипломатическую должность.

"Отвечая на вопросы некоторых блогеров, которые считают себя расследователями коррупционных скандалов, по поводу моего "необоснованного" пользования статусом посла, не приступив к выполнению обязанностей, имеется в виду получение зарплаты, стажа дипломатической службы, статуса моей должности, охраны, машины, скажу, что все эти волнения напрасны, не пользуюсь. Потому что вышеперечисленные блага получают после вступления в должность в установленном порядке", – заявила Поклонская в Telegram.

13 октября президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Республике Кабо-Верде Наталью Поклонскую, которая до этого занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме РФ.

Как сообщал официальный интернет-портал правовой информации РФ, президент России Владимир Путин назначил Поклонскую Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде.

Наталья Поклонская - справка УНИАН

Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

6 декабря Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего так называемого "прокурора" оккупированного Крыма и новоназначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене.

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