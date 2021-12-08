Поклонская также пообещала, что не будет публиковать селфи в бикини, поскольку представляет там "всю Россию".

Бывшая "прокурор" аннексированного Крыма, экс-депутат Госдумы и новоназначенный посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что будет приучать жителей этого государства к украинскому борщу.

Об этом она заявила в интервью журнала Татлер.

Поклонская жалуется, что придется выживать без сельди в этой стране.

Читайте такжеПоклонская неожиданно заговорила на украинском и зачитала стихи Скрябина (видео)"Украинский борщ - самый вкусный. Можно даже угощать местных, чтобы попробовали, что такое украинский борщ. Будем показывать и русскую, и украинскую кухню, потому что мы братские народы. Вареники с творогом, блины. Сельди там нет, но мы это переживем. Я уже все проштудировала", - сказала Поклонская.

Поклонская также пообещала, что не будет публиковать селфи в бикини, поскольку представляет там "всю Россию". В то же время она пообещала появляться на мероприятиях в красивых вечерних платьях.

"Если это какое-то вечернее мероприятие, то обязательно красивое платье, о котором пусть в хорошем смысле поговорят мужчины-политики, дипломаты. Будем действовать мягкой силой", - заявила Поклонская.

Во время беседы Поклонская призналась, что у нее есть любимый человек, который, вероятно, отправится с ней в Африку.

Наталья Поклонская - справка УНИАН

Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

6 декабря Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего так называемого "прокурора" оккупированного Крыма и новоназначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Ее подозревают в государственной измене.

13 октября Путин осуществил мечту" экс-"прокурора" Крыма Поклонской и отправил ее в Африку.

Как сообщает официальный интернет-портал правовой информации РФ, президент России Владимир Путин назначил Поклонскую Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде.

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Автор: Марта Гичко