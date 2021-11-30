Мужчина едва стоял на ногах и падал, но все равно пытался убедить полицейских в том, что имел "уважительный" повод для езды в нетрезвом виде.

В РФ мужчина попался на "пьяной" езде и пытался разжалобить полицейских. Он объяснил свое нетрезвое состояние слезливой историей о смерти брата, но был пойман на лжи - никто из родственников россиянина на самом деле в тот день не умер.

История, которую мужчина пытался выдать за правдивую, попала на видео, передает российское издание "Без формата".

Инцидент произошел в Сибири. В полицию одного из районов Хакасии позвонил мужчина и рассказал, что по деревням ездит пьяный водитель. Правоохранители быстро нашли нетрезвого жителя, который действительно ездил на машине, будучи в очень "веселом" состоянии.

Читайте также"Беги или умри": в России среди детей набирает обороты новая смертельно опасная игра (видео)Выходя из авто, пьяный мужчина едва держался на ногах. Он падал и спотыкался, после чего его с трудом усадили в полицейскую машину. Там он начал плакать и пытался объяснить свою "пьяную" езду печальной историей о смерти младшего брата.

У мужчины якобы умер 23-летний родственник. Он обещал, что больше не будет ездить пьяным и продолжал плакать. Слезливая история не помогла, ложь мужчины раскрыли. Оказалось, он "похоронил" брата, пытаясь разжалобить полицию.

От проверки на алкоголь мужчина отказался. Теперь "сказочнику" грозит до 10 суток ареста.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ заминировали подъезд из мести к девушкам легкого поведения. Неизвестные приклеили к дверям гранату, а под ней спрятали мину.

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Автор: Виолетта Орлова