Ребёнок заявил сотрудникам, что просто захотел похулиганить.

Военкоматы страны-агрессора продолжают вспыхивать. В российском Владивостоке за поджог военкомата был задержан восьмилетний мальчик, информирует Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что ребенок поджег гараж на территории военкомата, однако не успел сбежать, его поймали на месте.

"Огонь потух сам, немного обгорела мебель внутри гаража, никто не пострадал. Ребёнок заявил сотрудникам, что просто захотел похулиганить. Известно, что у него замедленное психическое развитие. На 41-летнюю мать школьника составили административку по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

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Поджоги военкоматов в РФ - последние новости

В начале августа в России произошло более 20 инцидентов с попыткой поджечь военкомат. В большинстве случаев поджигателями были пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников.

К примеру, 53-летнюю мать россиянина, принимающего участие в войне против Украины, аферисты убедили поджечь военкомат, чтобы избавиться от фейкового кредита.

В Санкт-Петербурге утром 5 сентября прогремел взрыв во дворе российского военкомата. Российские власти заявили о диверсии неустановленных лиц.

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