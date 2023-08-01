Его попытался остановить прохожий.

В Санкт-Петербурге мужчина поджег крыльцо военкомата Центрального района.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Mash на Мойке". Сообщается, что инцидент произошел на улице Чайковского 31 июля. На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как мужчина по очереди бросает в двери здания коктейли Молотова.

Один из прохожих пытался его остановить, однако не смог. Свидетели происшествия заявили, что после этого мужчина сел в автомобиль "Лада" и начал таранить ворота соседнего дома. Вскоре его задержали.

Поджоги военкоматов в России: последние новости

Напомним, в начале июня в Ульяновской области 52-летняя женщина-пекарь зашла в военкомат и бросила на пол бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего попыталась сбежать.

Весной в Первоуральске задержали женщину 73-х лет, которая дважды пыталась поджечь военкомат. Она заявила полицейским, что ее заставили сделали это телефонные мошенники, рассказав ей о террористах в здании.

Зимой сообщалось, что супружеская пара пенсионеров подожгла военкомат в Подольске Москвоской области. В здании сгорело одно окно.

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