Установлено, что органы и части тела утилизируют на необорудованной территории промышленной базы.

В Иркутске (Российская Федерация) местные жители обнаружили нелегальную свалку человеческих останков.

Об этом сообщают «Вести - Иркутск».

Установлено, что органы и части тела утилизируют на необорудованной территории промышленной базы. Свалку выдали частые лужи крови на земле около контейнеров.

Как оказалось, каждые два дня туда приезжает "Газель" из разных медучреждений, привозя «медицинские отходы класса Б» - ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций. Затем отходы складывают в контейнеры, а после сжигают в печи.

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По словам директора компании, занимающейся утилизацией медицинских отходов, Алексея Чарцева, для их перевозки должен использоваться специализированный транспорт, а сотрудники должны быть в спецодежде и со средствами защиты. Поскольку медицинские отходы могут разносить различные болезни, около печи должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.

Прокуратура Ленинского района Иркутска взяла дело на контроль. За нарушение правил утилизации медицинских отходов предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

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Автор: Денис Прядко