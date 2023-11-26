"Преимущество" может быть потеряно, а вот слабость неустранима при нынешнем режиме.

За время полномасштабной войны с Украиной Кремль смог превратить Россию в жестко авторитарный "лагерь", похожий на сталинский СССР. И в краткосрочной перспективе это дает России явное преимущество, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что сейчас российское общество "заточено" на то, чтобы не задавать никаких вопросов власти, но отдавать все, включая собственную жизнь, на реализацию целей Кремля.

"Вот в этом сила России: неисчерпаемый ресурс людей, не задающих вопросов, которые готовы жить в лагере, которые готовы подчиняться, которые готовы не конфликтовать с властью. Это сила, потому что у тебя есть большой объём живого ресурса, который не жалко тратить", – считает Подоляк.

В то же время советник главы ОП видит у России и слабое место, которое фундаментально и оказывает не менее значимое влияние на расклад в войне.

"Я вижу крайне слабую системную управленческую вертикаль, за исключением отдельных персонажей. Остальные конечно не соответствуют тем вызовам, которые сейчас стоят перед Россией. Я вижу абсолютно психологически неустойчивого авторитария, который идеологически достаточно примитивен, с точки зрения риторики очень слаб и психологически крайне труслив. Мы увидели это по пригожинскому мятежу, когда Путин шокировал свою же элиту", – говорит Подоляк.

Он отметил, что проблема слабой негодной управленческой элиты во главе с Путиным не может быть решена в рамках нынешней политической системы в России. А между тем это фактор, оказывающий очень сильное влияние на качество принимаемых решение и на функционирование всей государственной системы в целом.

Ситуация в России

Как писал УНИАН, в марте 2024 года в России состоятся президентские выборы – первые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мало кто сомневается в результатах предстоящих выборов – Путин всегда побеждает, и всегда – с большим отрывом. Однако сейчас у Кремля есть проблема с тяжелой бесперспективной войной, которая очень не нравится россиянам, хоть об этом и не говорят открыто.

Чтобы удержать ситуацию, Кремль пытается ограничить свободный доступ населения к интернету, рассчитывая таким образом "проконтролировать" выборы Путина. По мнению американского Института изучения войны, именно с такой целью правительство РФ приняло ряд решений в преддверии президентских выборов 2024 года.

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